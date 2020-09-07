Malatya'ya yeni içme suyu kaynağı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki içme suyu kaynağının Malatya'ya aktarılması için çalışma yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde bulunan Melet Deresinde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan'ın Melet Deresi inceleme programına MASKİ yöneticileri de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, içme suyu kaynağıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün (MASKİ) yeni içme suyu kaynağı bulma çalışmaları kapsamı içerisinde Fatma Pınarı dediğimiz noktadayız. Suyun çıktığı kaynağı yerinde görüp ve incelemek için burada bulunuyoruz. Kayalık, taşlık ve sarp arazilerin içerisinden çıkan bir su, buradaki su 150 litre civarında ama yukarıda 5 kilometre ileri de başka bir kaynak daha var. Bu kaynaklarla ilgili yapılacak olan tahliller ve suyun debisi ile ilgili yürütülecek çalışmalar neticesinde verimli olduğuna karar verilirse, Malatya'ya aktarılması için gerekli çalışmalara başlanacak” dedi.

“Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek”

Kaynak sularının miktarının en düşük seviyede olduğu bir dönemde dahi 100-150 debisi olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Baharla birlikte daha çok yükseliyor, biz tabi en az debi de almak durumundayız. Bunların fizibilitesi yapılacak, verimli olup olmadığı bakımından gerekli çalışmalar yapılacak. Olumlu sonuç çıkarsa, buranın yeni organize sanayiye ulaştırılması noktasında teknik çalışmalar gerçekleştikten sonra, ishale hattı yapılması için gerekli işlem ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca, buradaki suyun bir kısmını şu anda Örnek köye aktarıyoruz. Daha sonra bunların hepsini birleştirip Malatya'mıza artı bir kaynak oluşturma noktasında bir çalışma yürütmüş oluruz. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.