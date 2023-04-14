Malatya'yı “Memleketimin Sessiz Bayramı” ile anlatacak

Asrın felaketinin yaşandığı illerden Malatya'da yaşanan yıkım ve yarıda kalan hayaller beyaz perdeye taşındı.

Asrın felaketinin vurduğu 11 ilden biri olan Malatya'da yaşanan büyük yıkımın yeterince duyurulmadığı gerekçesi ile kolları sıvayan Malatyalı yönetmen Ali Aslan, kentte çektiği kısa film ile şehrin yaşadığı travmayı tüm dünyaya duyurmak istiyor. Deprem sonrası Malatya'ya yardımların ulaşması içinde sosyal medyadan kampanyalar yaparak depremzedelerin yanında olan yönetmen Asli Aslan, kentin yaşadığı büyük yıkımın daha iyi anlatılması adına kamera başına geçti. Geçtiğimiz haftalarda kentte çadır kentler ve enkaz alanlarında çekim yapan Aslan, filmde ise oyuncuları depremzedelerden seçti.

Senaryosu Mehmet Yaşa'ya ait olan yaklaşık 10 dakikalık kısa filmin müzikleri ise Cem Belevi'ye ait. Filmde Malatyalı depremzedelerin buruk gireceği Ramazan Bayramı konu alınırken, kenttin viraneye dönüş sahneleri ise izleyicilerden şimdiden tam not aldı. Yönetmen Ali Aslan, depremin ardından ailesinin de yaşadığı Malatya'ya geldiğini söyleyerek, “Depremin ilk günlerinden itibaren Malatya'da idim. Çok sevdiğim şehrimin yaşadığı bu felaketi görmek beni çok üzdü. Ailemin evi ağır hasar gördü, onları Ankara'ya götürmek zorunda kaldım. Ancak yaşananlara sırtımı dönmek olmazdı. Malatya büyük bir felaket yaşamış ancak bunu dış dünyaya anlatmakta sıkıntılar yaşıyordu. Öncelikle sosyal medyadaki takipçilerimle girdiğimiz iletişimle şehrime Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın birçok noktasından yardımlar gelmesine aracılık yaptım. Şehrimin yaşadıklarını dünyaya anlatmam gerektiğine inanarak bir kısa film yaptım. Bu filmde hem Malatya'nın yaşadığı felaketi, hem sonrasında yaşadıklarına dikkat çekmek istedim. Felaketin yaralarının sarılmaya başlandığı bu süreçte buruk olarak girdiğimiz Ramazan Bayramı ile ilgili bir kesit oluşturduk. Malatya'nın ayağa kalkması uzun süre alacak, bu süreçte bu şehrin yalnız bırakılmaması gerekli. Bunu haykırdık, anlatmaya çalıştık. Umarım hedefimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

Ali Aslan ayrıca, Malatya'nın yaşadığı felakete de dikkat çekmek amacıyla ünlü dizi oyuncularının da Mayıs ayı içerisinde kente gelmesi ve depremzedelerle buluşması için çalıştıklarını ifade etti.