Malatya'yı sağanak vurdu

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yer yer sele dönüştüğü kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla bazı fabrikaları su bastı, bir çok araç yolda kaldı, kayısı bahçeleri zarar gördü.

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Akçadağ, Darende, Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer sel oluşurken, araçlar yolda kaldı, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bazı fabrikaları su bastı. Kayısı ve kiraz bahçelerinde zarar gördüğü sağanak nedeniyle tonlarca meyve de zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Malatya ve çevresinde etkili olacağını belirterek uyarıda bulunduğu yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.