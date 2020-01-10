Malatya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 10 Ocak Gazeteciler Gününde Malatya Park AVM'de Manşetlerle Malatya sergisi açıldı.

Açılışa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı ile birlikte çok sayıda gazeteci, televizyoncu ve Malatya protokolü katıldı.

Malatya'da ilk gazetenin yayınlandığı 1923 yılından günümüze kadar olan zaman içerisinde Malatya'da meydana gelen önemli olayların gazete manşetleri sergide yer alıyor. Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya'nın arşivinde bulunan Malatya'da yayınlanmış 200 bin yerel gazete içerisinden seçilen ve Cumhuriyet tarihini anlatan 44 eserin sergilendiği sergi, 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışı öncesi selamlama konuşması yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner; “Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak, Büyükşehir Belediyesine bu sergi için teşekkür ediyoruz. Malatya'da yayınlanmış 200 binden fazla gazetenin tek tek taranarak dijital ortama aktarılarak 44 adet manşetin yer aldığı serginin açılışındayız. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı ise “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bu sergiyi açan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öyle özel ve güzel bir günkü, bizler burada bu sergi açılışı için beklerken karşımızda basın ordusu hala görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onların vermiş oldukları bugünkü haberlere attıkları imzaları burada tekrar görmek mutluluk gurur verici. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sergi açılışı sırasında yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün tarihine değinerek “1960 yılında bazı gazeteler yayınlarını belli süreliğine durduruyor. Bu süre zarfında ise basın isimli bir gazete çıkarıyorlar. Çalışan Gazeteciler Günü bu olayların sonucunda ortaya çıkmıştır” dedi.

Gazeteciler Cemiyet Başkanı Rahmetli Haydar Karaduman'ı da anan Gürkan, “Rahmetli Haydar Karaduman, "Gazetecilerin sorunları vardır, ancak sorunlardan önce sorumluluklarımız gelir' derdi. Gazeteciler çok kutsal bir görev ifa etmektedir. Görevlerini yaparken objektif nesnel bir habercilik örneği göstermeleri bizim için çok önemlidir. İnsan için beş duyu organı neyse biz idareciler içinde basın aynıdır. Basın kuruluşları yapmış oldukları yayınlarda, tarafsız, ilkeli ve ahlaki değerler içerisinde yapmış olduğu yayınları takdirle karşılıyoruz. Büyük zorluklar içerisinde bundan yıllar önce gazetecilerin gösterdiği özveri bugün '10 Ocak Gazeteciler Günü' olarak kutluyoruz. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışa katılan birlikte sergiyi gezerek manşetleri incelediler. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kendisini sürekli sahada yalnız bırakmayan basın mensuplarının fotoğraflarını çekti.