Manuş Baba Malatya'yı salladı

Battalgazi Belediyesi, Türk müziğinin sevilen ünlü sanatçısı Manuş Baba'yı Malatyalılarla buluşturdu. Kültürel etkinlikler çerçevesinde güzel bir yaz akşamında düzenlenen açık hava konserinde sahne alan Manuş Baba, birbirinden güzel eserlerini konsere katılan binlerce Malatyalılar için seslendirdi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte, direk halka dokunan sosyal içerikli çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, düzenlediği açık hava konseri ile Malatya'da unutulmaz bir konser programı düzenledi. Kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen açık hava konserinde milyonlarca müzik severin kalplerinde taht kurmuş ünlü sanatçı Manuş Baba, Malatyalılarla buluştu. Malatya Park AVM yanı konser alanında düzenlenen açık hava konserine binlerce kişi katıldı. Güzel bir yaz akşamında birbirinden güzel şarkılarını Malatyalılar için seslendiren Manuş Baba, konsere katılan 60 bin civarında kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın unutulmadı

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konserinde, ilk olarak sanatçı Umur Taş ve Sezer Alarvan sahne aldı. İki sanatçının performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde vefatı ile milyonları yasa boğan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın için hazırlanan özel video katılımcılara izlettirildi. Videoyu izleyen binlerce kişi, duygusal anlar yaşadı. Göz yaşlarına hakim olamayan bazı izleyiciler, “Seni hiçbir zaman unutmayacağız Battalgazi'nin torunu” diye tezahüratta bulundu.

Manuş Baba'dan rüya gibi konser

Ardından sahne alan Türk müziğinin sevilen ünlü sanatçısı Manuş Baba, etkileyici performansı ile Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan binlerce kişi, konser boyunca Manuş Baba şarkılarına coşkuyla eşlik ederek, keyifli dakikalar geçirdi. Manuş Baba, kendi şarkılarının yanında Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Özdemir Erdoğan ve Zülfü Livaneli gibi halk ozanlarının ve sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Başkan Güder'den ünlü sanatçıya çiçek

Açık hava konserine ailesi ile birlikte katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte ünlü sanatçı Manuş Baba'ya çiçek ve kayısı takdiminde bulundu. Açık hava konseri ve misafirperverliğinden ötürü Başkan Güder'e teşekkürlerini ileten ünlü sanatçı Manuş Baba, “Ellerinizden, gözlerinden ve kalplerinizden öpüyorum. Müthiş bir heyecanla burada bulunmaktayım. İyi ki varsınız. Benim için büyük bir gurur. Bugün bizleri yalnız bırakmayan sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Dilerim hatırası olacak unutulmaz bir akşam yaşarız. İyi ki Malatya'dayım, iyi ki Battalgazi'deyim. Benim için çok ama çok özel bir konser. Şu coşku karşısında bir hayli mutlu oldum. Battalgazi Belediye Başkanımıza şahsım ve müzikseverler adına çok teşekkür ediyorum. En kalbi duygularım ile sizleri selamlıyorum” şeklinde konuştu.

” Kültürel etkinliklerimiz artarak devam edecek

Battalgazi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin artacak devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi'nin torunları sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel konsere hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler bizlerin bugün ki umudu, yarınlarımızın aydınlık teminatısınız. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak her daim gençlerimizin emrinde olduk, emrinde olmaya da devam edeceğiz. Bir yandan Battalgazi'mizi güzelleştirirken diğer yandan da sosyal ve kültürel aktivitelerle vatandaşlarımız ve gençlerimizle bir araya geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. İnşallah güzel bir akşam olmasını temenni ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Milyonların severek dinlediği ünlü sanatçımız Manuş Baba, bugün en güzel şarkılarını sizler için seslendirecek. Kendisine teşekkür ediyorum. Konser alanını dolduran binlerce vatandaşımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Duran: “Çok güzel bir açık hava konseri oldu”

Konserin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise açık hava konserini organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileterek, “Öncelikle hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sevilen sanatçımız Manuş Baba ile güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Bugün bu organizasyonu düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir açık hava konseri oluyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Oldukça renkli bir atmosferin hâkim olduğu konserde birbirinden güzel eserlerini Malatyalılar için seslendiren Manuş Baba, sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca eğlenceye doyan vatandaşlar, konseri kendileri için organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de sevgi gösterilerinde bulundu.