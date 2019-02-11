Marasalı'dan Hacı Bektaş-I Veli Kültür Merkezi Vakfı'na ziyaret

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı beraberinde partililer ile birlikte Malatya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'yle bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerinin önemine de değinen Başkan Meşeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meşeli, "31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle Malatya'mızın çok değerli aile dostlarından olan Cemali Marasalı'nın Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyması ve Malatya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkez binamızı ziyaret etmelerinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Belediye seçimlerinin vazgeçilmez unsuru olan demokrasimizin yaşaması ve Türkiye'mizi daha ileri, daha çağdaş, muasır medeniyet seviyesine götürmesi için bu seçimler Türkiye'miz için çok önemlidir" ifadelerine yer verdi. Alevi toplumun yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Meşeli, “Ülkemizin dağlar kadar sorunları var. Bizim maalesef yürekler acısı, dağlar kadar sorunlarımız var. Bu sorunlara da demokratik kurallar içerisinde yasaların verdiği düzen içerisinde alevi kardeşlerimizin bu dinsel, inançsal, sosyal ve kültürel açıdan maalesef tarihin karanlık sayfalarında statik bir tortu olaraktan kaybedilmeye mahkum edilmek istenilmiş ve maalesef bu toplumun sorunları ve bizler hüsrana uğratılmış vaziyetteyiz" şeklinde konuştu. Başkan adayı Marasalı ise, dinde özgürlükleri savunan bir parti olduklarını belirterek, Malatya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı'nın hizmetlerinden övgü ile bahsetti. Marasalı, "Biz yola çıktığımız ilk günden bu yana yani 1969'dan bugüne dinde özgürlükleri savunan bir partiyiz. Herkesin inandığı gibi yaşaması, giyinmesini savunuyoruz. Bizim için gelenek ve görenekler önemlidir. İnsanların geleneklerinden koptuğu takdirde nerelere savrulduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de bunun yanında yerel yöneticiler olmaya aday olarak şunu beyan etmekte fayda var. Buraya defalarca taziye amaçlı geldim. Bu civarda ölen vatandaşlar, akrabalar burada toplanıyorlar. Acılarını burada paylaşıyorlar. Gelen vatandaşlarda burada yemek, çay kaygısı olmadan, misafiri nasıl ağırlayacağım diye kaygı duymadan burada ağırlamalarını yapıyorlar. Yazın ve kışın en güzel hizmeti sunuyorlar" şeklinde konuştu.

Malatya'da taziyelerin yoğun geçtiğini dile getiren Marasalı, seçildikleri takdirde taziye evleri sayısını arttıracaklarını da söyledi. Marasalı, “Diğer mahallelerimize baktığımızda maalesef 21. Yüzyıla yakışmayan, Malatya'ya hiç yakışmayan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Malatya'da taziyeler yoğun geçiyor. Fakat maalesef çadırda geçiyor. Özellikle kış günleri tam bir rezalet oluyor. Belediye başkanlığımız döneminde taziye evlerinin sayısını artıracağız. Hasan ağabeyin burada yapmış olduğu merkezin işlevine başka yerlerde, mahallelerde belediye öncülüğünde bunları yapacağız. İnşallah uzun süreli olarak ta bunları bir vakıf olarak hizmete sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Alevi toplumunun yoğunlukta yaşadığı mahalleleri ziyaret edip kendilerini tanıtacaklarını dile getiren Marasalı, "Ziyaretimizde amaçladığımız hususlardan biri de rahmetli Erbakan hocamızı da Temel Beyi sizin çok sevdiğinizi biliyoruz. Oda sizi çok seviyor, değer veriyor. Bu vesileyle Paşaköşkü, Hancarlı, Cemal Gürsel, Kuyuönü mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip onların sorularına cevap vereceğiz. Bizi kendimizden tanımalarını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde bizim hakkımızda daha sağlıklı bir bilgiye kavuşacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.