İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın

Malatya’da marka taklidi yapılan ürünler ele geçirildi.

Malatya'da marka taklidi yapılan ürünler ele geçirildi. 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, marka ürünler üreten firmaların avukatları polise başvuru yaparak, marka taklidi ürün satıldığını ihbar etti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada,6769 Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında müşteki şirket vekillerinin şikayet dilekçesi ile Malatya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden 5 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konulurken, adli tahkikata devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.