Markette hırsızlık güvenlik kamerasında

Malatya'da bir markette hırsızlık yaparken çalışanlar tarafından fark edilen şüpheli, çalışanlarla yaşadığı arbede sonrası montu ile cep telefonunu markette bırakarak kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 12.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde birden fazla poşetle markete giriş yapan bir şahsın raflarda aldığı ürünleri poşetlere koyduğunu gören market çalışanları şahsa müdahale etmek istedi. Şahıs çalışanlara direnirken montu ile cep telefonunu markette bırakarak kaçtı. Hırsızlık anlarının anbean kameralara yansıdığı olayda polis ekipleri markette inceleme yaparken, zanlının kaçarken geride bıraktığı montu ile cep telefonu karakola götürüldü.

Hırsızlık zanlısı şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.