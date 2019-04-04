Mart ayında 20,5 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Malatya'dan geçtiğimiz Mart ayında yapılan kuru kayısı ihracatının 8 bin 386 ton ile 20 milyon 547 dolar tutarında olduğu açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasının açıkladığı verilere göre, Malatya'dan 112 ülkeye Mart ayında toplam 8 bin 386 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleşti. İhraç edilen ürünlerin 6 bin 804 tonunun şekerpare, bin 6 tonunun endüstriyel, 576 tonunun ise kesilmiş ürün olduğu ifade edildi.

1 Ağustos 2018 tarihinden 31 Mart 2019 tarihine kadar geçen 8 aylık sürede ise toplamda 75 bin 276 ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu ihracat karşılığında ise toplam 190 milyon 408 bin 108 dolar gelir elde edildiği belirtildi.