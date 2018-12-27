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Masa tenisi müsabakaları tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Masa Tenisi müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapıldı.


Karşılaşmalar sonunda Doğu Anadolu Bölgesinden 4 erkek ve 3 bayan takım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım Türkiye Şampiyonası finallerine gitme hakkını elde etti.


Malatya'da gerçekleştirilen Gençler Bölge Masa Tenisi Şampiyonası'nda genel sıralama şöyle oluştu:


Doğu Anadolu Bölgesi Sıralaması


Erkekler


1-Malatya Büyükşehir Belediyespor (A), 2-Bitlis Gençlikspor, 3-Özvan Gençlikspor, 4-Erzincan Gençlikspor, 5-Malatya Büyükşehir Belediyespor (B), 6-Yeşilyurt Belediyespor (B), 7-Yeşilyurt Belediyespor (A), 8-Binöl 12 Engelliler Spor Kulübü


Kadınlar


1-Malatya Büyükşehir Belediyespor, 2-Elazığ Gençlikspor


3-Elazığ Belediyespor (A), 4-Elazığ Belediyspor (B), 5-Özvan Gençlikspor


6-Bitlis Tatvan Krater Gençlik Spor Kulübü, 7-Bingöl Havuzbaşı Spor Kulübü


8-Yeşilyurt Belediyespor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıralaması


Erkekler


1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3-Kilis Kaşif Gençlik Spor, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor,


Kadınlar


1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3-Gaziantep Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor.

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