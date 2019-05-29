Masa tenisinde Türkiye ikincisi oldu

Malatyalı masa tenisi sporcusu Celal Buğra Gürcü, Samsun'da yapılan Türkiye finallerinde Türkiye ikincisi oldu.

25 - 27 Mayıs tarihleri arasında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleşen 81 İl'den 243 kız 243 erkek sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri Masa Tenisi Müsabakalarında Malatyalı sporcu Celal Buğra Gürcü, tek erkekler de Türkiye İkincisi oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "25 - 27 Mayıs tarihleri arasında Samsun gerçekleşen ve 81 İl'den 243 kız 243 erkek sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri Masa Tenisi Müsabakalarında sporcumuz Celal Buğra Gürcü, tek erkekler de Türkiye İkincisi olmuştur. Türkiye İkincisi olarak bu sevinci bize yaşatan sporcumuz Celal Buğra Gürcü'yü, antrenörümüz Miraç Kahraman'ı ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim'' diye konuştu.