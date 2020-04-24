Maske talepleri Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılabilecek

Malatya'da vatandaşlar maske taleplerini Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecekleri bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başladığı ilk günden beri maske dağıtmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı 200 kişilik ekip kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuktan üretilen maskeler paketler halinde vatandaşlara teslim ediliyor.

Ekipler vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar içinde hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli tavsiyelerini iletiyorlar.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 170 bin haneye toplamda 1 milyon 500 bin maske dağıtımı yapacak.

Bu arada, vatandaşların, 444 51 44, 153 ve 185 hattını arayarak maske taleplerini iletebilecekleri kaydedildi.