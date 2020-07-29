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Maskeli Bisiklet Akçadağ'da

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde, gönüllü gençlerden oluşan grup, bisikletleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayata pedal çevirip Covid-19 tedbirleri için maske dağıttılar.

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde, gönüllü gençlerden oluşan grup, bisikletleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayata pedal çevirip Covid-19 tedbirleri için maske dağıttılar.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtımı” projesi kapsamında İl genelinde pedal çeviren gönüllü gençler maske dağıtıyor. Bisikletli gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırmakla beraber sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etme imkanı bulurken, ayrıca gençler, halkın hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkatlerini çekiyorlar.


Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ilçelerde farkındalık oluşturmak için her hafta gönüllü gençleri “Maskeli Bisiklet İlçelerimizde” sloganıyla etkinliklere gönderiyor.


Malatya'nın Akçadağ İlçesinde de gönüllü gençlerden oluşan grup, bisikletleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayata pedal çevirdiler.

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