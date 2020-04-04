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MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada

MASKİ, Korona virüsü ile mücadelede en temel ihtiyaç olan suyu Malatya halkına kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Malatya'nın tamamının su ihtiyacını karşılayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sahada 7 gün 24 saat çalışarak, vatandaşların musluklarına kesintisiz su ulaştırmak için, aktif olarak çalışıyor.


İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ekiplerinin yanı sıra bölgenin en büyüğü olan Çevre Laboratuvarı ekibi de su analizlerini düzenli olarak yapmaya devam ediyor. Malatya'nın su ihtiyacını karşılamak için çalışan MASKİ ekibi, hazırladıkları klip ile de vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunuyor.


Hazırlanan klipte ekipler, “Biz, sizler için sahadayız. Sizler de hem kendiniz hem de toplum sağlığı için evde kalın” diyerek, Malatya halkını evde kalmaya davet etti.

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