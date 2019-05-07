MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan ilçe ziyaretleri

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ilçe gezileri kapsamında ilk olarak, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçelerin sorunlarını yerinde görmek için göreve başlar başlamaz ilçe ziyaretleri düzenleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a teşekkür ettiğini ve görevinde başarılar dilediğini söyledi.

Özkan, “Yaşar Bey, daha önce TEDAŞ'ta il müdürlüğü yapması nedeniyle Malatya'nın bütün sorunlarına vakıf olan bir Genel Müdür. İnşallah Malatya merkez ve tüm ilçelerinin su ve altyapı sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. Tekrar birlikte, beraber Malatyamıza, ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde görmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise, “İlçe belediye başkanlarımıza başarılar dilemek ve ilçelerin ihtiyaçlarını öğrenmek için ziyaretlerde bulunuyoruz. İsa Başkanımız geçmiş dönemden deneyimli bir başkanımız. Bu süreç içinde beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Birlik beraberlik içinde Darende İlçemize Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Başkanımızın geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak daha güzel işler yapacağız. Kendisine yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karataş daha sonra Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.