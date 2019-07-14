MAŞTİ'de kayısı yoğunluğu

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) şu sıralar yolcu otobüsleri, yolcudan çok kayısı taşıyor.

'Dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da kayısı hasat mevsiminin başlaması ile gurbetteki eş, dost ve akrabalara kayısı göndermek isteyen Malatyalılar otobüs terminaline akın ediyor. Bahçelerden topladıkları kayısıları kolilerle MAŞTİ'ye getiren vatandaşlar, belli bir ücret karşılığı kayısılarını otobüslerle yakınlarına gönderiyor. Hal böyle olunca şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerin bagaj kısımları kayısı kolileriyle doluyor.

Günde bin koli taşınıyor

Firma yetkilileri yaklaşık 1 ay daha Türkiye'nin dört bir tarafına kayısı götüreceklerini ifade ederek, şu sıralar günde yaklaşık bin koli kayısı taşıdıklarını belirtti.

Yolcuların azaldığı dönemde artan kayısı kargolarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten yetkililer, kayısıları sorunsuz bir şekilde diğer illerdeki vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

En çok İstanbul'a kayısı gönderiliyor

En çok İstanbul'a kayısı götürdüklerini aktaran yetkililer, İzmir, Ankara gibi illere de çok kayısı götürdüklerini dile getirdi.

Kargodan daha ucuz olduğu için otobüsler tercih ediliyor

Yakınlarını kayısı lezzetinden mahrum etmemek için her yıl hasat mevsiminde şehir dışına bol bol kayısı gönderdiklerini aktaran vatandaşlar ise kargodan daha ucuz olduğu için otobüsleri tercih ettiklerini ifade etti.