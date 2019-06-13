Matematik şampiyonları ödüllendirildi

düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Olimpiyat Koleji Okul Müdürü Özcan Karadağ, yarışmanın çok güzel geçtiğini ifade ederek, öğrencilerin yarışmada kıyasıya mücadele ettiğini söyledi. Olimpiyat Koleji olarak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini aktaran Karadağ, “6 yıllık bir okuluz ve şu anda Malatya'da hak ettiğimiz yere geldik. Bundan sonrada tüm etkinliklerimiz devam edecektir. Matematik olimpiyatlarının bu yıl 6. düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerimizi matematiğe karşı biraz daha heveslendirmek. Olimpiyatlara il genelinde toplamda 3 bin 400 öğrenci katıldı. Olimpiyatlarda dereceye girenlere de bu gün ödül verdik. Ben başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.