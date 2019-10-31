MATÖV istişare toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan MATÖV Başkanı Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bu memleketin bir evladı olarak görevimin ilk gününde bu üniversitenin uluslararası bir üniversite olacağını ifade etmiştim. Çünkü adını taşıdığı Turgut Özal'ın misyonuna ancak böyle bir hedef yakışır” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arslantepe Salonu'nda gerçekleşen toplantı öncesinde Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin eşi Songül İnce'nin resimlerinden oluşan ‘Cumhuriyet' konulu kişisel sergisi gezildi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, açılışta yaptığı konuşmada Turgut Özal Üniversitesinin nin uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlediğini dile getirerek “Çünkü adını taşıdığı Turgut Özal'ın misyonuna ancak böyle bir hedef yakışır. Ve biz bu hedefi kısa sürede yakalayacağız. Turgut Özal'ın ismi bilim dünyasında zirvede olacaktır. Çünkü Turgut Özal'ın vizyonuna böyle bir hedef yakışır” dedi.

Kurulmalarının üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Yeşilyurt Beylerderdesi yerleşkelerinde 3 yeni fakülte binasının inşası için çalışmalara başladıklarını belirten Karabulut, “Çünkü Turgut Özal'ın adına yakışır şekilde çalışıyoruz. Değerli eğitim gönüllülerinin destek ve katkıları ile yeni fakülte binalarımızı kısa sürede bitireceğimize umut ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da yeni başarı hikayeleri yazmak istediklerini belirten MATÖV Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi:

“Kentimizin tarihine, kültürünü, Kentlimizin misyonuna ve değerlerine uygun bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Malatya'da herkesle ve her kesimle birlik ve beraberlik içinde ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza ve insanlığa hizmet üretecek güçlü bir üniversitenin temelini oluşturmak ve güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Biz bilim ve akademik çalışmalarımızı sürdürürken, kentimize ve kentlimize karşı sosyal ve kültürel sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ismini taşıdığı Malatya'ya ve Turgut Özal'a yakışır bir misyon ve vizyonla hareket edecektir. Kuruluşunu tamamladığımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem gönül coğrafyamızda ve hem de dünyada eğitim, uygulama ve akademik çalışmalarda merkez olmak istiyoruz. Bu hedefi gerçekleştirirken, bunun bilim ayağını, sağlık ayağını, tarım ayağını, sanayi ayağını, endüstri ayağını ve hizmet ayağın da göz önüne aldığınızda Malatya'ya ve ülkemize muazzam bir kaynak ve sağlık alt yapısı oluşturulmuş olacaktır. İşte bu hedefimiz için üniversitemiz bünyesinde bir Tıp Merkezi'ni kurmak istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum ve kamuoyunda dış paydaş anketlerimizi yaptık. Malatya kamuoyunun da bu yönde bir talebi bulunuyor. 1 yıllık süreçte 10 araştırma merkezi kurduk ve hepsi tek tek faaliyetlerine başlıyor. Bunun 4 tanesi direk sağlık ve bitkisel ürün geliştirme ile ilgili. Arıcılık, Atçılık ve Hippoterapi, Kayısı Ürün Geliştirme araştırma merkezide olmak üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın alt yapısı ve destekleyicisi konumunda. Bu hedefi başarırmısınız, diye bir soru sorabilirsiniz. Evet, Ben ülkeme çağ atlatan Malatyalı Turgut Özal'ın adını taşıyan bir üniversitenin rektörü olmanın ağır sorumluluğunun farkında ve bilincindeyim. Elbette dünya ile yarışacağım, elbette zor görünenleri aşmanın çabası içinde olacağım.”

Gerçekleştirilen istişarede, MATÖV üzerinden üniversitenin bina, yurt yapılması ile öğrencilere burs sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Ziraat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanları da yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, vakıf kurucu ve mütevelli heyet üyeleri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri ile birlikte üniversitenin akademik ve idari personelleri katıldılar.