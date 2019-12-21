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Ma?latya'da "Siber Sava?? ve T?rkiye" konu?uldu

T?rk Ocaklar? Malatya ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen sohbet toplant?lar?nda bu hafta ? Siber Sava?? ve T?rkiye? konu?uldu.


Dernek binas?nda ger?ekle?en toplant?n?n a??l?? konu?mas?n? yapan T?rk Ocaklar? Malatya ?ube Ba?kan? Nadir G?nata, "T?rk Ocaklar? ismine lay?k bir faaliyet y?r?tmektedir. T?rkiye genelinde y?r?t?len bu faaliyetler Genel olarak insanlar?m?z?n ufkunu a?mak insanlar?m?za ?nc?l?k etmek insanlar?m?z? yanl?? yollara sapmaktan kurtarmaktan ba?ka bir hedefi yoktur. Dolay?s? ile 107 y?ll?k mazi olan T?rk ocaklar? ilk ba?lad??? g?n gibi bu g?nde ayn? heyecan? ayn? ?uuru ta??yarak devam etmektedir? dedi. Turgut ?zal ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. Ahmet Bedri ?zer'di ise "Siber Sava?? ve T?rkiye? ba?l?kl? sunumunu ger?ekle?tirdi. ?zer, ?Siber sald?r?lar casusluk veya sabotaj ?eklinde olabilir. Casusluk sabotajdan daha tehlikeli ??nk? fark?na varam?yorsunuz. Siber g?venlik konusunda tam olarak ?nlem alabilmi? bir ?lke yok. ABD, ?ngiltere gibi ?lkeler bile y?lda milyarlarca dolar maliyeti olan siber sald?r?lara maruz kalmaktad?rlar. Bizim ?lkemizin durumu ise ?ok daha k?t?. B?y?k devletlerin art?k kara, deniz, hava ordular? d???nda d?rd?nc? ordu olarak uzay ve be?inci ordu olarak siber ordular? mevcuttur. ABD, Rusya, ?srail, Kuzey Kore, ?in, ?ran'?n ve b?y?k Avrupa ?lkelerinin resmi siber ordular? var. ?ngiltere'de her y?l 10 bin ki?inin kat?l?m?yla tatbikat yap?l?yor? diye konu?tu.

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