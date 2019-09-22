Mazot hırsızı tutuklandı

Malatya'da bir iş makinesinden mazot çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ağustos ayında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesinde bir kepçenin yakıt deposundan yaklaşık 250 litre mazot çalındı. İş makinesinin sahibinin durumu jandarmaya bildirmesi ile birlikte olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmada şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan şüpheli şahıs sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.