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Mazot hırsızları yakalandı

Malatya’da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makineleri, otobüs, tır ve kamyonlardan düzenek ile akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, olayla ilgili 2 zanlı, araçlarının arkasında bidonlar içerisinde bulunan 250 litre çalıntı mazot ve hırsızlık olayında kullanılan düzenekle birlikte yakalandı.


Olayla ilgili iki zanlının yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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