AK Parti'den Battalgazi Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen meclis üyelerine mazbataları verildi.

AK Parti'den Battalgazi Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen meclis üyelerine mazbataları, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen grup toplantısı öncesi verildi. Mazbata törenine, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ve partili yöneticiler katıldı. Burada konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Battalgazi ve Malatya'ya hizmet için elinden gelen çabayı sarf edeceğini belirterek, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk grup toplantımızı yaptık. Grup toplantımızda arkadaşlarımızın genel mazbatalarını dağıttık. Bu noktadan sonra inşallah belediye başkanımız ile birlikte 5 yıl Battalgazi'nin ve Malatya'nın hizmetkarı olma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Biz başkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Allah'a hamdolsun yüzde 70.26 oranında bize oy veren ve bizi bu noktaya layık gören değerli vatandaşlarımıza layık olma adına başkanımız ve ekibi inşallah bundan sonra gece gündüz demeden çalışacak. Elinden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğine inanıyorum. Biz Osman başkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Rabbim yapacağı işler noktasında hayırlı uğurlu eder inşallah. Onları da, partimizi de mahcup etmez diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Bugün Battalgazi ilçe başkanımızla, il başkanımızla beraber ilk grup toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Katkılarından dolayı il başkanıma, ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Tabi AK Parti bizim yuvamız, AK Parti ile siyasete başlamış olduk ve Rabbime hamdolsun değişik kademelerde görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımızın takdir ve olurları ile teşkilat başkanımızın, yerel yönetimler başkanımızın teveccühleri ile bu görevi bize tevdi ettiler. Kendilerine özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Burada grup toplantımızda bundan sonra ki aşamada önümüzde 5 yıl süreç içerisinde neler yapabileceğimizi kısaca buradaki arkadaşlarımızla istişare etmiş olduk" diye konuştu.