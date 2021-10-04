Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıl dönümü

Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Demez, mesajında Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinin 95. Yıl dönümü olduğunu ve medeni kanunla birlikte kadınların birçok kazanım elde ettiğini belirterek, "04 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Medeni Kanun ile birlikte Türk kadınımız; mirastan eşit yararlanma, istediği mesleğe girebilme, resmi nikah zorunluluğu, evlilikte kadının rızası, boşanma hakkı, mahkemede eşit tanıklık, tek eşlilik, evlenme yaşı, velayet hakkı gibi hayati birçok kazanımlar edindirmiştir. Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girişinin 95. yılını, eşsiz bir hukuk devriminin ürünü olan Cumhuriyet'in kazanımlarını daha da ileriye taşıma ve Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkma hedefine ulaşmanın kararlılığıyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.