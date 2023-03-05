MEGSAŞ günlük 250 bin ekmek üretiyor

Ş (MEGSAŞ), günlük 250 bin ekmek üretimi yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ, günlük 250 bin ekmek üreterek, ücretsiz bir şekilde aş evleri ve ekmek büfelerinde dağıtımını gerçekleştiriyor. 7/24 çalışmalarını sürdüren MEGSAŞ personeli, ekmek ihtiyacının giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyor. MEGSAŞ personelleri günlük 250 bin ekmek üretimiyle AFAD ile Kızılay'a bağlı 35 aşevi ve merkezdeki 9 ekmek büfesinde Malatyalı vatandaşlara hizmet veriyor.

“MEGSAŞ yeterli miktarda ekmek üretimi yapıyor"

Depremin ilk saatlerinde MEGSAŞ'ın üretim yapamamasının nedenini açıklayan MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, “Depremin olduğu günden bu yana yaklaşık 150-160 bin civarında normal ekmek, 100 bin civarında da ‘roll' ekmek dediğimiz küçük ekmekten üretiyoruz. Vatandaşlarımıza ilk günden bu yana hizmet etmeye devam ediyoruz. 24 saat bir fiil bütün personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. AFAD, Kızılay ve diğer 35 aşevinin ekmeklerini günlük ulaştırıyoruz. Vatandaşımız için de merkezde bulunan 9 büfelerimizde ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Depremin ilk gününde üretim yapamadık çünkü ekmek üreten makinamız depremden zarar görmüştü. Gün içerisinde makinenin arızası giderilince seri bir şekilde ekmek üretimine geçildi. Sağ olsun depremin ilk saatlerinde ve diğer günlerde birkaç ilimiz bizlere ekmek yardımında bulundu. Ama şu an için MEGSAŞ yeterli miktarda ekmek üretimi yapıyor. Yeni Ekmek Fabrikasının ufak tefek bazı eksiklikleri kaldı. Fakat en kısa zamanda yeni yerimizde faaliyete geçeceğiz” dedi.