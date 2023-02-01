Mehmet Çınar 'Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısına katıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen ‘Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Su Verimliliği Seferberliği' Tanıtım Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Bürokratlar ve ilgili kurumların Genel Müdürleri ile Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve DSİ 92.Malatya Şube Müdürü Aytaç Sucu ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Suda Sıfır Kayıp' sloganıyla hayata geçen ‘Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı'nın suyu tasarruflu kullanılmasının yanı sıra mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik hayata geçen yatırımlara büyük bir destek sağlayacağını söyledi.

Su kaynaklarının doğru ve planlı geliştirilmesinin ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yaptığını vurgulayan Çınar, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın koordinasyonunda gerçekleşen ‘Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısı suyun tasarruflu kullanılması ve mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik son yıllarda başlatılan topyekûn seferberlik hizmetlerine çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Su hiç şüphesiz bireylerin temel ihtiyaç olması, başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etmesi ve ulusların devamlılığı için çok önemli bir kaynaktır. Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle birçok ülke su sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Su sıkıntısı çeken yerlerin ekonomik gelişmeleri de kısıtlanmaktadır. Dünya'da ve ülkemizde son yıllarda yağış miktarlarının azalmasıyla birlikte suyun hayatımız ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğu çok net bir şekilde ön plana çıktı. Bu konuda herkese ve hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir kalkınma politikası çerçevesinde, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmelidir. Dünya, bizim gelecek nesle tertemiz bırakmamız için verilmiş bir emanettir. Bu emaneti sahiplerine en güzel, en yaşanabilir, en bol kaynaklarla, tertemiz teslim etmek hepimizin temel vazifesidir.” dedi.

Havası, suyu ve iklimiyle göz dolduran bir güzelliğe sahip Yeşilyurt ilçesinde suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik toplumda farkındalık oluşturacak hizmetlere öncelik tanıdıklarını ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak da suyu, havası ve iklimiyle çok zengin bir alt yapıya sahip güzel ilçemizin bu kaynaklarını doğru, planlı ve sistemli yatırımlarla korunması, yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerimiz başta olmak üzere DSİ Şube Müdürlüğümüzle işbirliği halinde bölgemizdeki su kaynaklarının korunmasına yönelik verimli ve güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz. 2019 yılında kurduğumuz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz çatısı altında sürdürdüğümüz bilgilendirme faaliyetleriyle hayat kaynağımız olan su ve havanın korunmasına yönelik çok etkin çalışmalar yürütüyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı ve hassas olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız çalışmalar çerçevesinde tarımsal alanlarımızda suyun tasarruflu kullanılması için çiftçilerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları yaparken bununla birlikte meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla sıvat (hayvan suluğu) dağıtımı yaparak, suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.