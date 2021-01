Mehmet Çınar'dan yeni yıl mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yıl mesajında 2020 yılını değerlendirerek, "2020 yılında depremler, doğal afetler ve pandemi dolayısıyla yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlere rağmen Anadolu'nun parlayan yıldızı Yeşilyurt'umuzun yaşam seviyesini yükselten dev yatırımlarımızın sayısını artırdık" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 2021 yılının tüm insanlara sevgi, barış, dostluk ve sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Mesajında, 2020 yılında depremler ve korona virüs salgını dolayısıyla yaşadıkları zor günlerin 2021 yılında geride kalmasını ümit ettiklerinin altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Depremler, doğal afetler ve korona virüs salgını nedeniyle çok zor, sıkıntılı ve meşakkatli bir yılı geride bırakırken, yaşanılan zor süreçten tüm dünyanın gerekli dersleri çıkarmasını ümit ediyorum. 2020 yılındaki doğal afetlerde ve salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerken, hastanelerde veya evlerinde tedavi görev tüm hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremler ve doğal afetler bize şunu gösterdi ki, dünyamız sınırsız kaynaklara sahip değildir. Bu dünyada tek başına yaşamıyoruz, saygı ve sevgimizi eksik etmeyeceğimiz bir çevremiz ve doğal hayatımızın olduğunu asla unutmamalıyız. Çevremize ve doğamıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Ev ve kişisel temizliğimize daha fazla önem vermemiz gereken çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Doğal ortamlara, ağaçlara, havamıza ve suyumuza sahip çıkmalı, israftan mutlaka kaçınmalıyız. 2021 yılında yaşanması muhtemel kuraklık içinde şimdiden önlemleri almalı, hayat kaynağımız olan suyumuzu boşa akıtmamalıyız. Pandemi sürecinden en kısa sürede kurtulmak içinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına harfiyen uymalıyız. Millet olarak yaşadığımız bu zor süreçte birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz en büyük kazancımız olmuştur. İnşallah alınan tedbirlere hep birlikte uyum gösterdiğimiz taktir de, daha sağlıklı günlerde birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Toplumsal değerlere önem veren, insan ve doğa sağlığını koruyacak yatırımları ön plana alan Yeşilyurt Belediyesi olarak, 2020 yılında planlı ve düzenli bir şekilde yaptığımız temizlik çalışmalarımızı, hijyen ve dezenfektan çalışmalarıyla bütünleştirip, ilçemizin her noktasının temiz, düzenli, sağlıklı ve huzurlu olması için çaba sarf ettik. Hizmet binalarımızı, kamu ve kurum binalarımızı, pazar alanlarımızı, muhtarlıklarımızı, okullarımızı ve işyerlerimizi özel sabunlu sularla dezenfektan edip, esnaflarımıza ve hemşerilerimize ücretsiz maske dağıttık. Parklarımıza ve halkımızın yoğun olarak gittiği mekanlara el dezenfektanı yerleştirip, bilgilendirici yazılar astık. Toplum ve insan sağlığının korunmasına yönelik ek tedbirlerimizi harfiyen yerine getirdik. İlçemizin bütün cadde ve sokaklarını tanker, arasöz ve fırçalama araçlarıyla birlikte köpüklü ve ilaçlı sularla yıkayarak korona virüs salgınından hemşerilerimizi uzak tutmak için tüm gücümüzle çalıştık. Korona virüs ile mücadelede örnek bir çalışma yürüten ve toplum tüm kesimlerince desteklenen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, çalışmalarını daha dinamik ve aktif yürütmesi için Malatya Kayısısı gönderdik. Okulların yeniden açılmasıyla birlikte sözünü verdiğimiz '81 Okula 81 Paket Kayısı' sözümüzü yerine getirip, okullarımıza kayısı paketlerimizi gönderdik” ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oyları ve takdirleriyle seçildiği Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi görevin hakkını verebilmek adına mesaiye sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar halkın refah ve huzuru için çalıştıklarına dikkat çeken Çınar, “Yoğun bir tempoda çalışarak başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. ‘Sürekli Değişim, Sürekli Yenilik, Sürekli Gelişim' olarak belirlediğimiz hizmet seferberliğimiz kapsamında, 2020 yılımızın bir gününü, bir anını bile boş geçirmeden, büyük bir aşk ve sevdayla memleketimize, kentimize ve ilçemize hizmet ettik. Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmaya devam ettik. Kadim kültürü, medeniyeti, havası, suyu ve hoşgörülü insanlarıyla birlik ve beraberliğin sembolü olan güzel ilçemizin hüviyetine ve eşsiz zenginliklerine değer katan, birbirinden kıymetli eserlerimizle günümüzden geleceğe çok değerli yatırımlar emanet ettik. Ulaşım ağımızın yenilenmesinden tarımsal hizmetlere, kültürel ve sportif yatırımlardan sosyal yardım hizmetlerine, çevre yatırımlarından temizliğe kadar insanlarımızın hayat standartlarını daha kaliteli seviyeye ulaştıracak dev yatırımlarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürdük.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri, Bakanlarımızın, Bürokratlarımızın Milletvekillerimizin, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımızın, Kadın ve Gençlik Kollarımızın, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerimizin, Muhtarlarımızın ve kıymetli hemşerilerimizin katkılarıyla, Yeşilyurt'umuzun hak ettiği yatırımlara ulaşmasında gece gündüz demeden çalıştık. Bölgemizin kimliğine değer katan vizyonel yatırımlarımızın hayata geçmesinde katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı gönderiyorum.

Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için vatandaşlarımızla beraber, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'umuzu gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe hüviyetinde emanet etmek adına yoğun bir tempoyla çalıştık.

Yatırımlarımızın ve sosyal sorumluluk projelerimizin başarıyla uygulanmasında büyük bir emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve tüm personellerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“45 vaatten 35'ini hizmete sunduk”

31 Mart 2019'da yapılan Mahalle İdareler Seçimlerinde sözünü verdikleri 45 vaatten 35'ini, 2020 yılında büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak hemşerilerinin hizmetine sunduklarına parmak basan Çınar, “Vatandaşlarımızın kolay ve rahat bir şekilde ulaşabileceği, Belediye hizmetlerimizi tek çatı altında toplayacağımız Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Millet Bahçemizi, eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alana yapmak adına yapım işlerimize hız verdik. TOKİ ile işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizden sonra, Cumhurbaşkanımızın onayladığı Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemize hız verdik. Resmi süreçleri tamamlanan bu projemize 2021 yılının ilk dönemlerinde başlayıp, temel atma işlemlerine hız vereceğiz. Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerinde depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlam konutlar inşa etmek adına başlattığımız çalışmalar kapsamında; 24 Ocak'ta bölgemizde yaşanan deprem felaketinde ağır hasar alan 750 konut yerine, Yakınca ve Kaynarca mahallelerinde konut yapmak adına çalışmalarımıza hız verdik, konutlarımızı yeni yılda teslim etmeyi hedefliyoruz. Yeşilyurt'umuzda sağlam, dayanıklı ve modern yaşam alanlarının sayısını artırmak adına planlamaya aldığımız Yeşiltopsöğüt Konutlarımızın temelini attık. Yatay mimariye örnek gösterilecek yatırımlarımız arasında yer alan Gedik Konutlarımızın yapım işine tüm hızıyla devam ettik. Kadim Çırmıhtımızın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesini iç ve dış turizme kazandırmak adına; macera alanları, sosyal tesisleri, çocuklara yönelik özel oyun alanlara sahip Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizin temelini atarak, inşaat çalışmalarına başladık. Malatya'mızın en güzel noktalarından olan Beylerderesinin tüm ihtişamını gözler önüne sermek, buranın doğal güzelliklerini geniş kesimlere ulaştırmak adına en önemli vizyonel yatırımlarımızdan olan Beylerderesi Şehir Parkı projemizin kapsamındaki yeşillendirme, çevre düzenleme ve yol yenileme hizmetlerimize devam ettik. Şehir Parkı içerisinde yer verdiğimiz Millet Bahçemizin büyük bir kısmını tamamladık, 2021 yılında hizmete sunup, bölgemize yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım' ve ‘Lezzet Vadisi' projelerimizin çatısı altında Kadim Çırmıhtı'mızın gelenekleri ve göreneklerini yaşatmak, tarihi eserlerini muhafaza etmek, yöresel lezzetlerini gastronomi dünyasına kazandırmak adına, Lezzet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı baştan aşağıya restore ederek, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, (DAP ) Halk Kütüphanesi, Butik Otel ve Kent Belleği gibi farkı fonksiyonel alanlara dönüşümünü sağladık. Eski Belediye Binamızı restore ederek bölgemizin kadim mesleklerinden olan dokumacılık kültürünün tüm unsurlarıyla sergilendiği Ahmet Çalık Tekstil Müzesine dönüştürdük. Sokaklarımızın, caddelerimizin ve evlerimizin dış cephelerini ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma' projelerimizle dönüşümü sağlayıp, bölgemizin sosyal dokusuna uygun hale getirdik. Kadim Çırmıhtı ile özdeşleşmiş Güreş Sahamızı yeni bir projeyle Spor Kompleksine dönüşümünü sağlamak adına çalışmalarımıza hız verdik. Gündüzbey'in yöresel lezzetlerinin daha modern ve nezih alanlarda misafirlerimize sunmak adına planlamaya aldığımız ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri' projemizin temelini attık.

Üretken, planlı ve etkin bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt'umuzun bütün ulaşım ağını konforlu hale getirmek adına rekor düzeyde yatırımlarda bulunduk. Hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz ve sokağımız kalmadı. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımıza ulaşımı kolaylaştırmak adına hayata geçirdiğimiz yol açma ve yenileme hizmetlerimiz kapsamında; 13 km İmar Yolunun açılmasını sağlarken, 61 bin 210 ton sıcak asfalt ile 176 km sathi kaplama serimi yaptık. 289 bin 351 ton stabilize malzeme serimi, 380 m perde duvar, 3 bin 698 m taş duvar, 62 bin 461 m kilit taşı döşemesi yaparak ta ilçemizdeki yaşam standartını daha iyi bir seviyeye çıkartıp, cadde ve sokaklarımızın cazibesini artırdık. Seçimlerde vaat ettiğimiz ‘Spor Tesisleri' projemiz için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Yeşilyurt'umuzun 30 farklı noktasına ‘Spor Tesisleri' kurmak adına ihalelerimizi tamamladık ve mahallelerimizde ki tesis yapım işlerine hız verdik. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza yönelik spor kursları açtık. T.F.F. 3.Liginde Malatya'mızı başarıyla temsil eden Yeşilyurt Belediyespor'umuzun maçlarını ve idmanlarını daha modern ve güzel şartlarda yapması için, Mollakasım Mahallemizde atıl vaziyette olan futbol sahasını baştan aşağıya düzenleyerek kulübümüze tahsis ettik. Yeşilyurt'umuzda yeni yaşam alanları kurmak, vatandaşlarımızın daha kaliteli alanlarda hem alış verişini yapması hem de sosyal alanlarda zamanını daha kaliteli geçirmesi için ‘Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' ile ‘Yeşiltepe Semt Pazarı' projelerimizin yapım işlerine başladık. Yeşilyurt'umuzda alternatif yeni yaşam alanları oluşturmak adına, Yeşiltepe'de yapımını tamamladığımız Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Sahamızı yeni yılda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşilyurt'umuzun farklı bölgelerinde ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma' projelerine hız verip, mahallelerimizin daha güzel, daha değerli ve daha özel bir görüntüye kavuşması için yatırımlarımıza devam ettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak adına seçimlerde vaat ettiğimiz ‘Güneş Enerji Santralleri' vaadimizi gerçeğe dönüştürdük. İlkini Mollakasım Mahallesinde kurduğumuz santrallerimizi, yerleri belirlenen alanlara kurmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip Yeşilyurt'umuzu tarım hizmetlerinde ‘örnek ve marka' bir ilçe hüviyetine ulaştırmak adına kurduğumuz Yeşil Gıda Seracılık alanımızdan sonra, arpa, buğday, kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat üretimlerinin yanı sıra rulo çim ve farklı tür bitkilerini yetiştirdiğimiz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızı Yeşilyurt'umuza kazandırdık. Burada yetişen yöresel lezzetlerimizi Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda halkımızla buluştururken, rolu çim ve diğer bitkilerimizi ise yeşil alanlarımızda değerlendirip, belediye bütçesine ek gelir kazandırdık. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 24 Temmuz'da ki Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camimizde yaşanılan tarihi ana şahitlik eden kardeşlerimize Malatya Kayısı ikramında bulunduk. Yeni dönem vaatlerimizden olan Yeşil Gıda Marketlerimizi, Bostanbaşı ve Turgut Özal Mahallelerinde halkımızın hizmetine sunduk. ‘Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine örnek gösterilecek bir anlayış ve planlamayla yönettiğimiz, toplam 850 metrekare alanda hizmete sunduğumuz Emanet Çarşımız aracılığıyla, ekonomik durumu yerinde olmayan hemşehrilerimize gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarımıza aralıksız devam ederken, sosyal sorumluluk projelerimiz ile de mağdur, kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan 7'den 70'e herkese devletimizin şefkatli elini ulaştırmaya çalıştık. Emanet Çarşımıza gerek nakdi gerekse de kıyafet yardımı yaparak, ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdığımız yardımlarımızın sayısını artmasına neden olan tüm hayırseverlerimiz ve bağış yapanlara saygılarımı iletiyorum. Bununla birlikte haftanın belirli günlerinde ziyaret ettiğimiz Mahalle Muhtarlıklarımıza, içerisinde ayakkabı ve kıyafetlerin olduğu yardım kolilerini teslim ederek, toplumdaki dayanışma ve paylaşma kültürünün diri ve canlı kalmasını sağlıyoruz. Emanet Çarşımızın alt kısmındaki tek katlı alanda hizmete sunduğumuz Yöresel Ürünler Çarşımız ise açıldığı günden beri halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Doğal ve organik ürünlerin satışını yaptığımız çarşımızda, alanında uzman ekiplerin gözetiminde hazırlanan yöresel yemekler ve lezzetlerimize hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizleri onurlandırmıştır. Yeşilyurt'umuzun farklı noktalarında hizmete sunduğumuz Sosyal Tesislerimiz ise gerek zengin yemek menüsü gerekse de çalışanlarımızın bölgemizin kimliğine yakışan misafirperver yaklaşımları ve sunumlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğramıştır. Sosyal Tesislerimiz, temizliği, hijyeni ve üst düzey kontrollerin ardından servis edilen yemeklerinin tadı ve kalitesiyle dikkat çekici bir hüviyete ulaşmıştır. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırdık. İsmiyle müsemma Yeşilyurt'umuzu güzelleştirmek ve sosyal yaşam alanlarını artırmak için yeşillendirme ve park hizmetlerine ayrı bir önem verdik. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak adına, park yapımlarının yanı sıra ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizle mahallelerimizin sosyal hayatına farklı bir renklilik getirdik. Parklarımız mimari yapısı ve görselliklerinin yanı sıra sosyal donatıları, çocuk oyun grupları, çevre düzenlemeleri ve aydınlatmalarıyla, bölgemizdeki park projelerine örnek gösterilmektedir. Çalışmalarımızı her geçen gün ilerletip üst düzey şehircilik modeline ulaşmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Parklarımızın ilçemizin ve bölgemizin sosyokültürel ve çevreyle ilgili özelliklerine en uygun olacak şekilde projelendirilmesi ve hizmete girmesine özen gösteriyoruz. Kitap okuma oranını artırmak, gençlerimizin daha nezih ve konforlu alanlarda dersine ve sınavına hazırlanması içinde ilk Millet Kıraathanesini Malatya'ya kazandırmanın verdiği sorumluluk gereği, ilçemizin farklı bölgelerinde 8 adet Millet Kıraathanesini hizmete sunduk. Eğitim yatırımlarında bölgesinde takip edilen, örnek alınan bir ilçe hüviyetimizi geride bıraktığımız yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim yatırımlarımızla daha güçlü ve kalıcı hale getirdik. Hizmete girdiği ilk günden beri Cezaevi Müzesi, Sergi Alanları, Konferans Salonu ve Millet Kıraathanesiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gedik Kültür Merkezimizin yan tarafına, kadim medeniyetimizde özel bir konumda olan Oba Çadırımızı kurduk. Türkiye'nin sayılı afet eğitim merkezlerinden olan, Yeşilyurt'umuza kazandırmaktan onur duyduğumuz Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizde, teorik ve pratik eğitimlerimize pandemi tedbirleri altında devam ettik. Kültürel yatırımlarımızı tüm bölgelerimizde yaygınlaştırmaya özen gösterdik. Kiltepe Mahallemizde üç kattan oluşan binayı, gerekli düzenlemelerin ardından Kiltepe Meslek Edindirme Merkezine dönüşümü sağlayıp, üç kattan oluşan binamızda bölge sakinlerine yönelik meslek edindirme kursları ve kültürel çalışmalarımıza hız verdik. 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik açtığımız Erdem Okulları projemizi, Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizin faaliyetlerine dahil ederek, Kiltepe başta olmak üzere bu bölgemizde yaşayan çocuklarımıza yönelik Kuran-ı Kerim, Ada-ı Muaşeret ve Temel Dini Bilgiler eğitimlerine hız verdik. Çevre yatırımlarına örnek gösterilecek teknik alt yapıya ve donanıma sahip olan, 2019 yılında Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı Ödülüne layık görülen Ambalaj Atığı-Toplama Ayırma Tesislerimizde ki faaliyetlerimizi artırıp, çevremizin ve doğamızın kirlenmesine neden olabilecek 14 farklı atık grubun ber taraf edilmesinde büyük bir mesai yaptık. Vatandaşlarımızın talep ve istekleri ile belediyeden beklentileri öğrenmek adına, seçimlerde vaat ettiğimiz ‘Mahalle Meclisleri' projemizi gerçeğe dönüştürüp; esnaflarımızın, imamlarımızın, kanaat önderlerimizin ve mahalle sakinlerimizin destekleriyle bu meclislerimizi aktif hale getirdik. Sürekli iletişim halinde olduğumuz, yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz Mahalle Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları düzenledik. Malatya ve Yeşilyurt'umuzun tüm güzelliklerinin dünyanın dört bir tarafına yaygınlaşmasına katkı sunmak adına ‘Yeşilyurt TV' ve ‘Radyo Yeşilyurt'u kurduk. ‘EBA Uzaktan Eğitim Sistemi programına tableti olmadığı için giremeyen ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yararına ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun!” sloganıyla düzenlediğimiz yardım kampanyamız, toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Hayırseverler ve eğitim gönüllerinin bağışlarıyla bir araya getirilen tabletlerimizi, noter huzurunda yaptığımız kura çekilişinde isimleri çıkan çocuklarımıza ilettik. İzmir'de meydana gelen deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında yer almak adına düzenlediğimiz ‘Yeşilyurt'tan İzmir'li Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli kampanyamızda toplanan 10 ton gıda ile 500 battaniyeden oluşan yardım kolilerini İzmir'e gönderdik. Şeffaf, çözüm odaklı, katılımcı belediyecilik anlayışından asla ödün vermeden Yeşilyurt'umuzun 82 mahallesinin tamamına aynı seviyede hizmet ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Devletimizin bize aktardığı kaynaklardan bir kuruşunu boşa harcamadan, bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçeğe dönüştürmenin verdiği huzurla, her daim halkımızın içinde olduk. Kapısını çalmadığımız, derdini ve neşesini paylaşmadığımız tek bir hemşerimiz kalmayıncaya kadar sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar sürekli sahada olduk, muhtarlarımız, esnaflarımız ve hemşerilerimizle birlikte hareket ettik. Yeşilyurt bugün eğer, her alanda başarı çıtasını yükselten bir ilçe olduysa, bunun altında yatan en önemli gerçek; Yeşilyurt'umuzda ki birlik, beraberlik, toplumsal dayanışma, saygı ve sevgidir. Yeşilyurt'umuzda asla ‘ben' yoktur ‘ biz' vardır. İşte bizi başarıya götürende toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişimdir. Tüm vatandaşlarımıza hem belediyemizin, hem de gönül dünyalarımızın kapılarını sonuna kadar açtık. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan dinledik, taleplerini öğrendik ve buna göre hizmet rotamıza yön verdik. Ülkesini, milletini ve bayrağını seven, milletine hizmet etmekten büyük bir gurur duyan insanlar olarak, böylesine ulvi bir makamın gerekliliklerini yerine getirmek, layıkıyla hizmet etmek adına elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yeni yılda da Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt'u her yönden ileriye götürmenin gayreti içinde olacağımızın sözünü veriyoruz. Şu anda devam eden ve planlanan yatırımlarımızı hizmete sunmak içinde 2020 yılından daha fazla çalışacağımız, daha fazla gayret göstereceğimiz bir yıla girmekteyiz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek; gelişim, yenilik ve değişim anlayışından aldığımız güç ve ilhamla birlikte, ‘ Durmak Yok Yola Devam' diyerek 2021 yılında daha fazla hizmet üreteceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımızın bugün olduğu gibi bundan sonra da katlanarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü daha da kuvvetlendirip, geliştirip büyüterek Malatya'nın incisi Yeşilyurt'umuzu bütün alanlarda kalkındırma önceliğimizi her zaman olduğu gibi ön planda tutacağız. En büyük destekçimiz olan hemşerilerimizden aldığımız dua ve desteklerle birlikte, bölgemizin kalkınmasına vesile olacak yatırımların kentimize kazandırılması noktasında gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını temenni ediyorum. 2020 yılındaki zor dönemlerin geride kaldığı, sağlıklı, huzurlu dolu, refah ve güzelliklerin hakim olduğu bir 2021 yılını Cenab-ı Allah tüm insanlığa nasip etsin diyerek, tüm hemşerilerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" diye konuştu.