Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz

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Türkiye'nin en genç ve başarılı 50 iş insanı listesinde yer alan İş adamı Mehmet Furkan Karataş, sektördeki tüm faaliyetlerini bir marka altında topladıklarını söyledi. İnşaat sektöründe de farklı bir bakış açısı ile 2021 yılında ulusal bir başarı elde eden Kartaş, otel, konut, mağaza, fabrika ve AVM gibi yeni bir mekan oluşturma sürecinin tüm evrelerini kendi bünyesinde bulunduran, uzmanlaşmış kadrolara sahip Concord Construction inşaat şirketini kurdu.

Co/Construction'a bağlı Ar-Ge departmanının çalışmalarının her kesimden tam not aldığını ifade eden Karataş, ““Co/Construction'u mimarlık ofisi zannedenler oluyor buda bizim AR-GE'mizin başarısı. Birçok mimar, iç mimar ile ortak çalışmalarımız var. Concord Construction, tasarıma, mimara, iç mimara önem veren bir inşaat şirketi” dedi.

“Concord Suits”i uluslararası zincir haline getirmeyi hedefliyoruz”

Turizm sektöründeki markaları olan Concord Tourism ile ilgili de konuşan Karataş, gerek İstanbul'da gerekse yurtdışında turizm yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını ifade ederek orta ve uzun vadeli planlamalarda ise “Concord Suits”i uluslararası zincir haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Co-Rent, Co-Sale ve Co-Vale gibi departmanları ile de Türkiye'nin her noktasına sıfır-ikinci el araç alım, satım ve takas hizmetleri sunduklarını kaydeden Karataş, kısa dönem ve uzun dönem lüks araç kiralama ile Concord Automotıve markasıyla otomobil sektöründe de kurumsal hizmet veren ulusal bir marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

“Birçok sektörle iş birliğindeyiz”

'Önceliklerinin iddialı oldukları alanlardaki başarılı grafiği sürdürülebilir hale getirmek olduğunu da ifade eden Karataş, “Bunu sağlarken yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz. Birçok sektörle iş birliğindeyiz, bu kazançlarımızda ileriye yönelik yatırımlarımız noktasında bize anlamlı fırsatlar sunuyor” ifadelerine yer verdi.

İnşaat, turizm, ve otomotiv sektörlerindeki başarılı yatırımlarının yanı sıra savunma sanayi ve e-ticaret gibi başarabileceklerine inandığımız sektörlerde de Concord Company olarak var olacaklarının altını çizen Karataş, İstanbul ve Doğu Anadolu'da ki yatırımlarının dışında farklı coğrafyalarda da yatırım fikirleri olduğunu söyledi.