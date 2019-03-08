Mehmet Şahin Nalbant Konukevi hizmete girdi

İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatyalı İş Adamları Derneği'nin beraber yürütmüş oldukları sosyal sorumluluk projesi olan Mehmet Şahin Nalbant Konukevi'nin fiili açılışı yapıldı.

Açılış dolayısıyla yeni Konukevi'nde gerçekleşen kahvaltı etkinliğine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İş Adamı Şahin Nalbant ve ailesi, Malatya İşadamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, rektör danışmanları, fakülte dekanları, Mehmet Şahin Nalbant Konukevi Müdürü Önder Uyanık ve iş adamları katıldı. Açılışa katılanlara konukevinin inşaat halinden bitiş haline kadar geçen süre ile ilgili görsel sunum yapıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, diğer konukevinin yeterli gelmediğini ve yeni bir konukevine ihtiyaç duyulması üzerine Mehmet Şahin Nalbant Konukevi'nin inşaatına başlanıldığını belirterek, “Bugün fiili olarak açılışını yaptığımız resmi olarak da artık yeniden bir plan yapacağımız bu güzel binamız büyük hizmet yapacaktır. 2009 yılında başlayan ve 2011 yılında hizmete açılan, şimdiye kadar 300 bin civarında konaklama sağlayan konukevi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi hasta ve hasta yakınları konukevimize bugün yeni altın bir halka zincir eklemiş durumdayız" dedi.

Rektör Kızılay, bu büyük hayrı üniversiteye kazandırdığı için iş adamı Şahin Nalbant'a ve tüm ailesine teşekkür ederek, "MİAD Başkanı Yunus Akdaş'a sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bu projede onun emeği çok fazla, onun organizasyonu olmasa bu noktaya gelmezdik. Bugün bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli büyüğümüz Mesut Parlak hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi. Rektör Kızılay, iş adamı Şahin Nalbant ve MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş'a katkılarından dolayı İnönü Üniversitesi senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen fahri doktora ünvanının verildiğini ve konukevinin resmi açılışının da bu cübbe giydirme töreniyle birlikte yapılacağını dile getirdi. Bazı hastanelerde de bu tür benzer faaliyetlerin olduğunu ancak üniversitenin kendi bünyesinde yapıp, yönettiği bu tarz bir çalışma olmadığını söyleyen Mehmet Şahin Nalbant Konukevi'nin Müdürü Önder Uyanık ise İnönü Üniversitesi'nin bu alanda bir ilk olduğunu belirterek üniversitenin kendi standartları içerisinde çift kişilik paylaşımlı odalar olmasını amaçladıklarını söyledi. Konukevinin yapımında emeği geçen MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ise, yapılan işin bir hayır işi olduğunu söyleyerek projenin Malatya'ya çok iyi bir model olduğunu ve bu projenin yapım esnasında üniversite ile olan iş birliğinden çok memnun kaldığını ifade etti.

Yapılan işin bir gönül olayı olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ise “Biz hekim olarak hasta refakatçılarının nasıl zorluk çektiğini çok iyi biliyoruz. Rektörümün böyle bir işe kucak açması büyük bir olay. Konukevinde kalan, ekonomik zorluğu olan insanlar geçmişten gelen geleneklerini sürdürüyorlar. ‘Bizim buradaki sıkıntımızı gören, ekonomisi iyi olan insanlar bizi düşünüyorlar.' diyecekler. Ben inanıyorum ki bu kardeşlik daha da ileriye taşınacak" diye konuştu.