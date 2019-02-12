Mehmet Şahin Nalbant Konukevinde sona gelindi

Dr. Ahmet Kızılay üniversite içerisinde inşa edilen ‘Mehmet Şahin Nalbant Konukevi' ile ilgili çalışmaları yerinde izledi.

Dr. Ahmet Kızılay, 101 odalı Mehmet Şahin Nalbant hasta ve hasta yakınları konukevinin bir iki hafta içerisinde açılışa hazır olacağını ifade ederek, "İnşallah Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde açılışını yapacağız. Şimdi bir taraftan giriş ve çevre düzenlenmesi yapılıyor diğer taraftan da odaların içerisine yataklar, televizyon ve buzdolabı yerleştiriliyor. Kazan dairesinin malzemeleri geldi orası yapılıyor. Burada iki haftalık iş var iki hafta sonra hazır hale gelecek" İfadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi tarafından başlatılan ‘Askıda oda' projesi ile ilgili de bilgiler veren Rektör Kızılay, "Askıda Oda projesi, burada ücretsiz kalan konuklarımızın oda ücretini hayırseverlerden aldığımız bir projedir. İnönü Üniversitemizin vakfında Askıda Oda hesabımız var. Bu hesaba hayırseverlerimiz ne kadar hayır yapmak istiyorlarsa yatırıyorlar. Burada kalan kendi ücretini ödemekten zorlanan misafirlerimiz ve konuklarımıza oradan ödeme yapıyoruz. Zaten burada kalan konuklarımızın yüzde 40'ı ücretsiz kalıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak 10 Lira aldığımız hasta grubumuzda konuklarımızın 10 Lirayı da karşılaması mümkün değil. Onları da sayarsak yarısından çoğuna destek veriyoruz" diye konuştu.