Memhet Çınar, gençlik merkezindeki faaliyetleri inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Çınar, ilçenin farklı bölgelerinde hizmet veren kültür, sanat ve gençlik merkezleriyle 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarının zenginleşmesine destek verdiklerini söyledi. Çınar, “Piyano, gitar, bağlama, biçki-dikiş ve halk oyunları kurslarımıza ev sahipliği yapan Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezimiz, Yeşiltepe'nin sosyal hayatının hareketlenmesine vesile olmaktadır” dedi.

Kültür ve sanat merkezlerinin sunduğu hizmetlerle eğitim ve üretim merkezi olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe bölgesine kazandırdığımız yatırımlarımız arasında yer alan Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezimizde her yaştan vatandaşımızın katılabileceği çok faydalı kurslar düzenleniyoruz. Açıldığı günden beri bölge sakinlerinin büyük bir teveccüh gösterdiği kurs merkezimizde pandemi tedbirleri altında piyano, bağlama ve gitar gibi kurslarımızla çocuklarımızın kişisel gelişimlerine destek sağlarken, mahalle sakinlerimizin talebi üzerine biçki-dikiş ve halk oyunları kurslarımızı da faaliyete sunduk. Aktif ve hareketli bir yapıya kavuşan gençlik merkezimizin üretim ve eğitim yuvası hüviyetiyle her yaştan vatandaşımıza hitap eden faydalı bir eğitim merkezine dönüşmesi hepimizi mutlu etmektedir. Farklı yaş gruplarından katılım gösteren vatandaşlarımızın da kurslarımızı sahiplenmeleri ve ilgi göstermeleri ise bizi sevindirmektedir. İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa düzenlediğimiz kurslarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yeşiltepe'miz inşallah bu ve benzeri tüm fiziksel, sosyal, sportif ve kültür yatırımlarımızla cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip kendilerine bu imkanları sağlayan Çınar'a teşekkürlerini sunan kursiyerler, yaptıkları müzik dinletileriyle yeteneklerini sergilediler. Çınar da kursiyerlerin yanı sıra sanat merkezi etrafındaki sosyal yaşam alanlarında vakit geçiren çocuklar ve vatandaşlarla sohbet edip, satranç takımı hediye etti.