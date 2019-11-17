“Memleket Manzaraları” resim sergisi açıldı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan ve Resim Bölümü Dr. Ögr. Üyesi Mesut Yaşar tarafından düzenlenen Malatya ve Coğrafyası “Memleket Manzaraları” resim sergisi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Resim sergisinin açılışına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan ve Resim Bölümü Dr. Ögr. Üyesi Mesut Yaşar, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Sergiyle ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, “Serginin teması memleket manzaraları. Malatyalı olduğumuz için Malatya ve çevresindeki doğa ve manzara görünümlerinden yola çıkarak özgün sanat eserleri ortaya çıkarmayı istedik. Kendi üslubumuza göre farklı şekilde Malatya ve coğrafyasını yorumlamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.