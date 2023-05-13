‘Memleketimin Sessiz Bayramı' Uluslararası Film festivallerinde

Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya'da, çekilen kısa film ‘Memleketimin sessiz bayramı' Uluslararası 38 film festivaline katıldı.

Asrın felaketinin vurduğu 11 ilden biri olan Malatya'da yaşanan büyük yıkımın yeterince duyurulmadığı gerekçesi ile kolları sıvayan Malatyalı yönetmen Ali Aslan'ın çektiği ‘Memleketimin sessiz bayramı' adlı kısa film 38 Uluslararası Film Festivaline katıldı. Şuana kadar 6 seçkiye seçilen ve sosyal medyada yaklaşık 4 milyon izlenme alan filmin alacağı tüm ödüller ise Malatya'da depremzedelere bağışlanacak. Filmin yönetmeni Ali Aslan, Ramazan Bayramı öncesi çektikleri kısa filmde oynayanlarında Malatyalı gerçek depremzedeler olduğunu söyleyerek birçok festivale başvurduklarını söyledi. Festivaller de birçok başarı beklediklerini söyleyen Aslan, elde ettikleri tüm gelirleri de yine Malatya'da depremzedelerin ihtiyaçlarına kullanılması adına bağışta bulunacaklarını belirtti.

10 dakikalık kısa filmde Malatyalı depremzedelerin yaşadığı sessiz bayram konu alınıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen Malatyalılar toplantısında da filmi izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da filme tam not vermişti.