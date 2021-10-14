Malatya İnönü Üniversitesi'nde memur adaylarına hizmet içi eğitim semineri verildi. Personel Dairesi Başkanlığı'nın organizesi ile aday memurlara yönelik olarak, temel eğitim 10 gün, hazırlayıcı eğiti ise 1 ay sürdü.

İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Müdürü Eylem Karagülle, İnönü Üniversitesi'nde memur olarak çalışacak adaylara verilen hizmet içi eğitimi ve bu eğitimin faydalarını dile getirdi. Hizmet içi eğitim ve bu eğitimin amaçlarından bahseden Karagülle “Hizmet içi eğitim, üniversitemiz bünyesinde çalışacak olan memur adaylarının kalifiye seviyelerini artırmak, daha bilgili olmalarını ve birçok alanda iş performanslarını artırmak için yaptığımız eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı akademik ve idari personellerin hizmet içi eğitimlerini yaptırarak ve koordine ederek performansının yükselmesini sağlamaktır” dedi. Hizmet içi eğitimin İnönü Üniversitesi açısından önemine değinen Karagülle, eğitimli ve alanında uzmanlaşmış personellerin kaliteli işler çıkartarak, hem bölgesel anlamda hem de uluslararası alanlarda İnönü Üniversitesinin gelişmesine olanak sağlayacaklarını belirtti.

Aday personellere verilen eğitimlerin türleri hakkında bilgi veren Karagülle, “Hizmet içi eğitimler kapsamında personellerimize sunduğumuz eğitimler iki ana başlık altında toplanıyor: Temel eğitimler ve hazırlayıcı eğitimler. Temel eğitimin amacı aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıflarıyla ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir. Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. Hazırlayıcı eğitimin amacı ise aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerdir. Temel eğitimler kapsamında Yazışma ve Dosyalama Usulleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Atatürk İlke ve İnkılapları gibi eğitimler verilirken, hazırlayıcı eğitimler kapsamında Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları gibi eğitimler verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin alanında uzman akademik ve idari personeller tarafından verildiğini belirten Karagülle, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle personellere eğitim verilemediğinden bu yıl hem geçen yıl, hem de bu yıl ki aday memurlara olmak üzere toplam 21 personele hizmet içi eğitim verildiğini vurguladı. Temel eğitimin 10 gün, hazırlayıcı eğitimin 1 ay sürdüğüne dikkat çeken Karagülle, eğitim sonunda aday memurlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, katılımcıların birçok alanda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.