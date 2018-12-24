Memur Sen Malatya'da görev değişimi

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, görevini Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl'e devretti.

Sendika binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, "8 yıldır yürütmekte olduğum Memur-sen Malatya İl temsilciği görevinin sona ermesinden dolayı Sağlık-Sen Şube Başkanımız Mehmet Bingöl'e devretmiş bulunuyorum. Memur- Sen adına elimizden geldiği kadar güzel işler yapmaya çalıştık” dedi.

Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise Yıldırım'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Güçlü teşkilat, güçlü Memur-Sen sloganı ile yola çıkıyoruz. Her kurumda ve her alanda daha güçlü bir şekilde kamu çalışanlarının hak mücadelesine talip oluyoruz. Birlikten ve samimiyetten güç doğar. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. İnşallah sizler ile birlikte daha güzel yarınlara Memur-Sen'imizi getireceğiz" şeklinde konuştu.

Zor bir görevi devraldığını belirten Bingöl, "Beraberinde gelen sorumlulukların farkında olduğumuzu ve üstesinden gelmek için canla başla çalışacağımı bilmenizi isterim. Yeni dönemde kaynakların verimli ve ekonomik olarak kullanılması için gerekli planlamaları yapacağız. Özellikle genç kardeşlerimize yönelik çalışmalara daha ağırlık vereceğiz" dedi.

Malatya'da yaklaşık 16 bin 500 üyelerinin bulunduğunu belirten Bingöl, "Tüm hizmet kolları ile yetkili olan Memur-Sen ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olarak hareket ederek, ilimizin ve ülkemizin huzuru için mücadele edeceğiz” diye konuştu.