Memur Sen'den ek gösterge açıklaması

Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı'nın ek gösterge ile ilgili söylemlerini önemsediklerini belirterek, içeriğinin doldurulmasını ve tüm çalışanlara ek göstergesinin verilmesini beklediklerini ifade ederek, “Ciddi bir değerlendirme yapılarak, kamu çalışanların geniş kapsamlı olarak hak ettikleri ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. 3600 katsayısı tüm çalışanları kapsamalı, yeniden bir sosyal dengesizlik oluşmaması için tüm çalışanlara verilmeli" dedi.

Gerçekleşen enflasyonun fazla olmasından dolayı çalışanlara refah payının verilmesi gerektiğini söyleyen Bingöl,” Özellikle çalışanlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 de sabitlenmesini, çalışanların mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çalışanlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi ve memnuniyetinin artırılması temel hedeflerimizdir. Malatya Memur-Sen olarak çalışanlarımızın özlük hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışarak mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.