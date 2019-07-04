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Memur-Sen'in yeni başkanı Hüseyin Söylemez oldu

Memur-Sen Malatya İl Başkanlığına Hüseyin Söylemez seçildi.


Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğinin 6. Olağan Kongresi bugün gerçekleşti. 71 delegenin oy kullandığı seçim sonucunda Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez 40 oy alarak yeni başkan seçilirken, mevcut başkan Mehmet Bingöl 31 oy aldı.


Memur-Sen Malatya yeni İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, seçim sonrasında yaptığı değerlendirmede kendisine oy veren, vermeyen tüm delegasyona ve bugüne kadar Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Şahin Karaduman, Kerem Yıldırım ve Mehmet Bingöl'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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