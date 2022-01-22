Menekşe'de Türkiye 3'ncülüğü sevinci

Malatyalı sporcu Furkan Alperen Menekşe, Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncülüğünü elde etti.

Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonasına Malatya'yı temsilen katılan Malatya il karması sporcusu Furkan Alperen Menekşe Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Türkiye 3'ncülüğünü elden Furkan Alperen Menekşe'nin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ödüllendirileceği öğrenildi.