Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da araçlardan kaçarken, menfeze düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-300 karayolu üzerinden araçlardan kaçmaya çalışan bir kedi yol kenarındaki menfeze düştü.

Kedinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan kedi, koşarak bölgeden ayrıldı.