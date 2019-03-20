Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna uygun hale geldi

Özcan Mercan, kolejde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki bütün standart ve kazanımların gerçekleştiğini söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu ile eğitimde içerik çalışmalarında daha iyi noktalara gelinmesinin hedeflendiğini aktaran Mercan, 2023 Eğitim Vizyonu, orta vadede eğitimde kalite konusunda bir atılımı hedeflemektedir. İnsanı temel alan 2023 eğitim vizyonu ile eğitimde niteliği artıracak ve ahlaki değerlerimizi, sanatı, kültürü, estetiği ve sporu eğitim gündeminde en üst sıralara taşıyacaktır. Biz Mercan Koleji olarak tüm eğitim ve öğretim müfredatını deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla destekliyoruz. Çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen bin 500 metrekare alana sahip Teknoloji ve Yaşam Merkezi'nde laboratuvarlar, bilişim, kodlama ve robotik atölyesinde geleceğin bilimsel ve teknolojik alt yapısını öğrenirken, görsel sanatlar, müzik, jimnastik atölyeleri ve yarı olimpik yüzme havuzu, modern kütüphane, kapalı ve açık spor alanları ile bilimsel, sportif ve sanatsal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortam oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitim koşullarına ek olarak disiplinler arası yaklaşımla Türkiye'de ilk kez Binicilik, Modern dans, Türkçe, Robotik ve kodlama gibi farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını sağlıyor ve iki dilli eğitim veriyoruz. Birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretiyoruz. Öğrencilerin bilişsel gelişiminde 0-6 yaşın önemini bilerek Üniversite Konseptli Anaokulu'muzda High Scope Vakfı tarafından geliştirilen müfredata gömülü dil gelişim programını uyguluyoruz. Öğrencileri özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına saygılı, milli ve manevi değerlere sahip olarak hayata hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz kolejimizde bulunan bu alanlarda yaparak yaşayarak öğreniyor ve kendilerini gerçekleştiriyorlar. 2023 Vizyonu belgesinde hedeflenen tüm kazanımları görmesi için de Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi başvurumuzu yaparak Bakanımız Prof.Dr. Ziya Selçuk beyefendiyi de okulumuza davet etmiş bulunmaktayız. Kısaca 2023 Vizyon belgesinde belirtilen standartlar ve kazanımlar Mercan Koleji'nde gerçekleşmiş bulunmakta ve Malatyamız için bir gurur kaynağı teşkil etmektedir” diye konuştu.