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Mercan Koleji başarılı öğrencilerini ödüllendiriyor

2019 YKS’de ilk 20 bin içerisine giren ve derece yapan tüm öğrencilere Mercan Koleji tarafından başarı bursu verildi.

2019 YKS'de ilk 20 bin içerisine giren ve derece yapan tüm öğrencilere Mercan Koleji tarafından başarı bursu verildi.


Mercan Koleji Özay Mercan Konferans Salonunda gerçekleşen törenle bu yıl birincisi verilen ödüllerin önümüzdeki yıldan itibaren geleneksel olarak verileceği belirtildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan ,Türkiye'nin kalkınmasının , başarılı ve milli şuuru yüksek bir gençlik ile gerçekleşeceğini ifade ederek Mercan Başarı Bursunu önümüzdeki yıldan itibaren dereceye giren tüm öğrencilerine takdim edeceklerini söyledi. Mercan ilk 100'e giren öğrencilere 10 bin, ilk 200' e giren öğrencilere 7 bin 500, ilk 300'e giren öğrencilere ise 5 bin TL burs verdiklerini aktardı.

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