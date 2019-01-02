Mercan Koleji kabul sınavına yoğun ilgi

Mercan Koleji'nin hafta sonu yapılan kabul sınavı büyük ilgi gördü.

Hafta sonu gerçekleşen Mercan Kabul Sınavına çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğunluk nedeniyle Bostanbaşı ve çevre yollarında trafik adeta durma noktasına gelirken 5413 sayı ile Türkiye'nin en çok katılım gösterilen sınavı olan Mercan Kabul Sınavı'nda öğrenciler Mercan Koleji'nde okuyabilmek için ter döktü.

Öğrencilerini kabul sınavına getiren velilere, Mercan Koleji Psikolojik Danışmanları tarafından iletişim ve farkındalık konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise velilere kampüs ve teknoloji yaşam merkezi ile yetenek geliştirme atölyeleri tanıtıldı.