İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mercan Koleji kabul sınavına yoğun ilgi

Mercan Koleji’nin hafta sonu yapılan kabul sınavı büyük ilgi gördü.

Mercan Koleji'nin hafta sonu yapılan kabul sınavı büyük ilgi gördü.


Hafta sonu gerçekleşen Mercan Kabul Sınavına çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğunluk nedeniyle Bostanbaşı ve çevre yollarında trafik adeta durma noktasına gelirken 5413 sayı ile Türkiye'nin en çok katılım gösterilen sınavı olan Mercan Kabul Sınavı'nda öğrenciler Mercan Koleji'nde okuyabilmek için ter döktü.


Öğrencilerini kabul sınavına getiren velilere, Mercan Koleji Psikolojik Danışmanları tarafından iletişim ve farkındalık konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise velilere kampüs ve teknoloji yaşam merkezi ile yetenek geliştirme atölyeleri tanıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.