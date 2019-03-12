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Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. yılı kutlandı

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende İstiklal Marşının Kabulü, Mehmet Akif'in hayatı, kişiliği, karakterine ve Kurtuluş Savaşına dair çeşitli canlandırmalara, şiirlere yer verildi.


Mercan Koleji Korosu istiklal Marşını söylerken dinleyenler duygusal anlar yaşadı. 1 saat süren program izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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