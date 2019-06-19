İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mercan Kolejinde mezuniyet töreni

Malatya Mercan Kolejinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın coşkusunu yaşadı.


Tören Mercan Koleji Armoni Salonu'nda düzenlendi.


Burada bir konuşma yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, “Malatya'nın hatta Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek bizlere can katan sevgili öğrencilerimiz, hayatınız boyunca başarı sizin ile olsun. Mercan Koleji mezunu olduğunuzu unutmayarak bu ayrıcalığı her yerde taşıyacağınıza eminiz” dedi.


Mercan Kolejinin öğrencilerine çok şey kattığına değinen Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Gökhan Gündüz ise, “Öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimleri en faydalı şekilde kullanacağına, en iyi şekilde yaşatacağına, Mercan Koleji'nin birer ferdi olmanın gururu ile ülkemize yararlı bireyler olacağına eminim" diye konuştu.


Konuşmaların ardından diplomalarını alan Mercanlılar keplerini fırlattı. Öğretmenleri eşliğinde pasta kesimi de yapan öğrenciler doyasıya eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.