İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mercan Koleji'nde okuma şenliği

Mercan Koleji’nde minik öğrenciler için okuma şenliği düzenlendi.

Mercan Koleji'nde minik öğrenciler için okuma şenliği düzenlendi.


Mercan Koleji Özay Mercan Konferans Salonu'nda gerçekleşen şölende öğrencilerin sergiledikleri birbirinden güzel gösteriler salonu dolduran davetlilerin büyük ilgisini topladı.


Velilerin de en az öğrenciler kadar heyecanlı ve ilgi dolu olduğu etkinlikte duygusal ve sevinç dolu anlar yaşandı.


İngilizce meyveler isimli dans gösterisi, efeler ve Kafkas danslarının ardından Mercan Çocuk Korosu seslendirdiği parçalar ile eğlenceyi doruğa çıkardı. Program süresince öğrenci velilerinin yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Miniklerin sempatik tavırlarla eğlenceye dönüştürdükleri programın sonunda sınıf öğretmenleri öğrencilerin sertifikalarını dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.