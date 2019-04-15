Mercan Koleji'nde okuma şenliği

Mercan Koleji'nde minik öğrenciler için okuma şenliği düzenlendi.

Mercan Koleji Özay Mercan Konferans Salonu'nda gerçekleşen şölende öğrencilerin sergiledikleri birbirinden güzel gösteriler salonu dolduran davetlilerin büyük ilgisini topladı.

Velilerin de en az öğrenciler kadar heyecanlı ve ilgi dolu olduğu etkinlikte duygusal ve sevinç dolu anlar yaşandı.

İngilizce meyveler isimli dans gösterisi, efeler ve Kafkas danslarının ardından Mercan Çocuk Korosu seslendirdiği parçalar ile eğlenceyi doruğa çıkardı. Program süresince öğrenci velilerinin yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Miniklerin sempatik tavırlarla eğlenceye dönüştürdükleri programın sonunda sınıf öğretmenleri öğrencilerin sertifikalarını dağıttı.