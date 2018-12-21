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Mercan Koleji'nde Şeb-i Arus töreni

Mevlana Celaleddin Rumi’nin vuslatının 745’nci yılı nedeniyle Mercan Koleji‘nde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslatının 745'nci yılı nedeniyle Mercan Koleji‘nde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.


Mercan Koleji Özay Mercan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler katıldı. Minik yüreklerin manevi hisleri zirveye çıkardığı programda, semazen, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahi ve kasideler okundu.


Geceye katılan davetliler barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü Mevlana Celaleddin Rumi'yi, sevgi ve saygıyla andıklarını, bu özel geceyi yaşadıkları için çok mutlu ve huzur dolu olduklarını dile getirdi.

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