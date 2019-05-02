Mercan Kolejine ödül

Mercan Koleji de eğitimde öncü olarak yılın yatırımı seçildi.

MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri töreninde Yılın Yatırımcısı ödülü Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan'a takdim edildi. Programda konuşan MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Boyraz, aylardır yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen kategorilerde Malatya ekonomisine katkı sağlayan işveren ve kurumlara ödül verdiklerini, eğitim sektöründe ise çeyrek asra yaklaşan tecrübesini yeni eğitim binasına yansıtarak Malatya'da çocukların ve gençlerin kendilerini keşfedecekleri ortamı oluşturan Mercan Koleji'ni layık gördüklerini söyledi.