İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mercan Kolejine ödül

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Malatya Şubesince düzenlenen Ekonomi Ödüllerinde şehrin en iyilerine ödül takdim edildi.

Mercan Koleji de eğitimde öncü olarak yılın yatırımı seçildi.


MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri töreninde Yılın Yatırımcısı ödülü Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan'a takdim edildi. Programda konuşan MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Boyraz, aylardır yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen kategorilerde Malatya ekonomisine katkı sağlayan işveren ve kurumlara ödül verdiklerini, eğitim sektöründe ise çeyrek asra yaklaşan tecrübesini yeni eğitim binasına yansıtarak Malatya'da çocukların ve gençlerin kendilerini keşfedecekleri ortamı oluşturan Mercan Koleji'ni layık gördüklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.