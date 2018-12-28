Mercan'da yetenek geliştirme atölyeleri kuruldu

Malatya Özel Mercan Koleji'nde Türkiye'de ilk kez Teknoloji ve Yaşam Merkezi'nde yetenek geliştirme atölyeleri kuruldu.

Konuyla ilgili okul yönetiminden yapılan açıklamada, eğitimde Finlandiya'nın başarısının sırrının öğrencilerinin görerek, yaşayarak ve merak ederek öğrenmenin tadını çıkarmaları olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Fin eğitim sisteminde okuma becerileri, bilim ve matematik okuryazarlığı kadar sosyal bilimler, görsel sanatlar, spor ve pratik becerilerin geliştirilmesinin de önemli olduğunu dile getirerek Türkiye'de de bu başarıyı sağlamak için, eğitimde öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla yetenek geliştirme atölyelerine sahip okullarda eğitim verilmesinin önemine değinildi.

Konuyla ilgili Mercan Koleji rehberlik servisi uzmanları tarafından bilgiler alıp ve bu doğrultuda Türkiye'de ilk kez Mercan Koleji'nde Teknoloji ve Yaşam Merkezi'nde yetenek geliştirme atölyeleri kuruldu.

Mercan Koleji öğrencilerin soru soracakları, merak edip keşfedecekleri bir yaşam merkezi oluşturdu. Spor kompleksinde voleybol, basketbol, futbol, badminton, masa tenisi, yüzme havuzu, jimnastik atölyesi, dans atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, fen bilimleri atölyesi, mutfak atölyesi ile öğrencilerin hiçbir ilgi alanını es geçmeden, öğrencilerine kendilerini geliştirip, gerçekleştirecekleri bir ortam oluşturuldu.