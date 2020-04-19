'Mercedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin sembolü haline gelen ve vefat eden Mercedes Kadir'in eşyalarının müzede sergileneceğini bildirdi.

Büykşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2 yıl önce Kent Müzesi'ndeki odada bal mumu heykeli bulunan Mercedes Kadir'in eşyalarının da bu odada sergileneceğini kaydetti. Gürkan, Malatya'nın renkli bir simasını kaybettiklerini ifade ederek, “Malatya ile Türkiye Mercedes Kadir'i sevdi. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılmıştı. Kendisi de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ediyordu" ifadelerini kullanarak, eşyalarının da müzede sergileneceğini kaydetti.

Korona virüs iddialarına yalanlama

KOAH rahatsızlığından vefat eden 'Mercedes Kadir' lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı, yaşadığı Tecde Mahallesi'ni de hüzne boğdu. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit Mercedes Kadir'in kentin ve mahallenin sembolü olduğunu ve ölümüne herkesten çok üzüldüklerini kaydetti. Muhtar Yiğit, Fatih Kaydı'nın ölümü ile ilgili korona virüs iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mercedes Kadir'in isminin, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve Fatih Kaydı'nın doğduğu evin sokağına verileceği duyuruldu.