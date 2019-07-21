İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya’da iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışırken merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı.

Malatya'da iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışırken merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi'nde 1,5 metre yükseklikteki merdivene çıkarak iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışan İsmet A. (55) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucunda kafasını beton zemine çarpan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmet A., daha sonra Turgut Özal Tıp Mrekezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.