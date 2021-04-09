Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ'de anılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yıldönümü nedeniyle "Türkiye'nin Turgut Özal'ı, Turgut Özal'ın Türkiye'si" kongresi gerçekleştirilecek.

Vefatının 28. Yıl dönümünde Turgut Özal'ı anmak ve anlamak sloganı ile gerçekleştirilecek olan e kongrenin açılış programına, Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Turizm, Sağlık ve Sosyal Yardım Eski Bakanı Bülent Akarcalı ve Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu, Eski Malatya Milletvekili Ahmet Özal da katılacak. Özal'ın vefatının 28. Yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma kongresi Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu himayelerinde 2 gün sürecek olan çevrimiçi kongre 16 Nisan 2021 Cuma günü saat Saat 10:00'da başlayacak. MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda üniversitenin kurumsal Youtube sayfasında (https://www.youtube.com/channel/UC1vdFuS3OMIn5jwOIUyAdKQ) ve Instagram sayfasında (@malatyaturgutozaledu) canlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

“Özal ve Malatya bir bütündür”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Özal‘ın Malatya için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Üniversitemizin adını taşımasından dolayı büyük onur duyduğumuz 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vizyonuna ve hedeflerine yakışan bir şekilde anacağız. Malatyalıların; yaşamı, davranışları, alışkanlıkları, sevecenliği, hoşgörüsü ve geniş ufku ile Türk siyasi tarihinin değerlerinden birisi olan merhum Özal'ı anma etkinliklerinde ve adını taşıyan üniversitemizin her zaman yanında olacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile merhum Özal'ı bir kez daha rahmet ve şükranla anarken, Özal ismini üniversitemiz vasıtasıyla memleketi Malatya'da ölümsüzleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un moderatörlüğünde yapılacak E-Kongre'nin konuşmacıları ve konu başlıkları hakkında MTÜ web sitesinden bilgi alınabilecek.